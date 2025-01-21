Eyüpspor'dan 1. Lig'e transfer oldu!

Trendyol Süper Lig'in 5. sırasında yer alan Eyüpspor'da bir ayrılık gerçekleşti.

Eflatun-Sarılı kulüp, 1. Lig'de elde edilen şampiyonlukta büyük katkısı bulunan Gianni Bruno ile yolların ayrıldığını ve Belçikalı futbolcunun kariyerine 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'de devam edeceğini duyurdu.

Eyüpspor'un açıklamasında;

"Süper Lig'e çıkmamızda büyük rol oynayan ve bu sene yaşadığımız hayalimizde bizimle mücade eden futbolcumuz Gianni Bruno ile karşılıklıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kariyerine Iğdır FK'de devam edecek Gianni Bruno'ya takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

BU SEZON NE YAPTI?

33 yaşındaki santrfor, bu sezon Eyüpspor formasıyla toplam 14 resmi maça çıktı ve 4 gol 1 asistlik katkı sağladı.