Eyüpspor'dan transfer açıklaması!

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Eyüpspor, sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GÜZEL BİR FUTBOL AKŞAMI OLDU"

Kulaksız, “106 yıllık tarihimizde ilk kez Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Bugün çok değerli bir rakiple karşılaştık. İlk 4 haftada 8 puan bizim için iyi. Sezon başında koyduğumuz hedefte mütevazı bir takımla ligde kalıcı olmayı amaçlamıştık. Ligde çıkabildiğimiz en üst sıralara çıkmaya çalışacağız. Güzel bir futbol akşamı oldu. Umarım bu başarılara önümüzdeki haftalarda da devam ederiz” diye konuştu.