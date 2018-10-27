Eyüpspor - Sakaryaspor maçı rakamları

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup heyecanı devam ediyor. Eyüpspor, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Sakaryaspor takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:30. Eyüpspor 7 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Sakaryaspor 17 puanda ve 5. sırada. Eyüpspor, son 1 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik form durumunda. Sakaryaspor, son 1 maçında 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 240. İddaa'da Eyüpspor kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Sakaryaspor kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Eyüpspor son haftadaki Sakaryaspor müsabasında 2-1 kazandı.

Sakaryaspor ise Eyüpspor karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Eyüpspor, evinde 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 3 gol yedi.

Sakaryaspor, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlike sahip. Bu maçlarda Sakaryaspor 9 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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