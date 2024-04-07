Eyüpsporlu Uğur Demirok: Süper Lig’de kalıcı olmak istiyoruz

Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında Altay’ı konuk eden Eyüpspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak ligin bitimine 5 hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantiledi. Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Uğur Demirok, şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından sahaya inerek takım arkadaşları ve teknik heyetle coşkuyu paylaştı.

Eflatun-sarılıların iyi bir takım olduğuna vurgu yapan Demirok, “İnanılmaz bir duygu, 5 hafta kala şampiyonluğumuzu garantiledik. Bir ilçe takımının Süper Lig’e çıkmasında katkılarımız oldu. Tarif edilemez bir gün. Daha önce birçok güzel anılar yaşadık ama bu bambaşka olacak. Başta Arda hocam olmak üzere, Murat başkanım ve Fatih başkanımın desteği, mücadelesi, takımın mücadelesi, gerçekten Eyüpspor’da bir aile ortamı vardı. Bunun sonucunu 5 hafta kala şampiyonlukla aldık. İnşallah Süper Lig’de önce kalıcı, daha sonra hedefleri olan bir takım olarak hem Eyüpspor olarak hem de Eyüp semtini gururlandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.