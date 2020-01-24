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Eyüpsultan'da belediye çalışanına araba çarpma anı kameralara yansıdı

İstanbul Eyüpsultan'da yolda hız kesici kasis için yer belirleme çalışması yapan belediye çalışanına hafif ticari araç çarptı. İşçi hafif şekilde yaralanırken, kaza anı kameralara yansıdı

eyüp kaza
DHA

Kaza, 16 Ocak saat 10:53'te İstanbul Eyüpsultan'daki Göktürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir belediye çalışanı, yolda hız kesici kasis için yer belirleme çalışması yapmaya başladı.

Bu sırada yan sokaktan gelen hafif ticari araç sürücüsü, belediye çalışanını fark etmeyerek, çarptı. Yere düşen belediye çalışanı, çevredekiler tarafından ayağa kaldırıldı. Olay anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, yolda çalışma yapan belediye çalışanına hafif ticari aracın çarptığı ve çevredekilerin belediye çalışanını yerden kaldırıldığı görülüyor.

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