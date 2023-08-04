Eyüpsultan'da iki otomobil çarpıştı: 3 ağır yaralı
İstanbul Eyüpsultan'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada ağır yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Eyüpsultan’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi ağır yaralandı.
Eyüpsultan Eski Kemerburgaz yolunda sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen seyir halindeki otomobil ile karşı şeritten gelen otomobil çarpıştı.
AA'nın haberine göre; kazada karşı şeritten gelen otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yaralıları bulundukları yerden çıkarırken, sağlık görevlileri de ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.