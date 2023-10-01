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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eyüpsultan'da kaçak kat kavgasında komşularına ateş etti: 3 yaralı

        Eyüpsultan'da kaçak kat kavgasında komşularına ateş etti: 3 yaralı

        Eyüpsultan'da, dubleks evlerinin teras katını daireye çevirmek isteyen çift ile bina sakinleri arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 14:40 Güncelleme: 01.10.2023 - 14:40
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        Kaçak kat kavgası kanlı bitti!
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        Eyüpsultan'da, dubleks evlerinin teras katını daireye çevirmek isteyen çift ile kendilerini belediyeye şikayet eden komşuları arasında kavga çıktı. Kavgada, dubleks evde yaşayan Rabia K.'nın nişanlısı Furkan K., yanındaki silahla ateş etti. Kapıya isabet eden merminin parçalanması sonucu komşuları Yücel Çukurlu ve iki kızı hafif şekilde yaraladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, gözaltına alınan Rabia K. ve Furkan K. tutuklandı.

        Olay, 26 Eylül Salı günü akşam saatlerinde Eyüpsultan İslambey Mahallesi Yahya Galip Bey Caddesi'ndeki 4 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre; binanın 4'ncü katındaki dubleks dairede annesi Şeker K. ile birlikte yaşayan Rabia K., nişanlısı Furkan K. ile evlendikten sonra dairenin teras katında oturmak istedi. Teras katının çevresini duvarla kapatarak daireye çevirmek isteyen Rabia K.'yı alt katındaki komşuları belediyeye şikayet etti. Bunun üzerine komşularının kapısını çalan Rabia K. ile nişanlısı Furkan K., komşuları Yücel Çukurlu ve ailesi ile tartışmaya başladı. Komşular arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada Furkan K., yanındaki tabancayla ateş etti. Tabancadan çıkan mermi, kapının kenarına isabet etti. Dağılan merminin parçaları, Yücel Çukurlu'nun eline, büyük kızının ayak parmağına ve küçük kızının beline isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralananları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise Rabia K. ile nişanlısı Furkan K.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan çift, tutuklandı.

        "İKİ KIZIMIN DA PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

        Olayda elinden yaralanan Yücel Çukurlu, "Niye bizi şikayet ediyorsunuz dediler. Bağırıp çağırdılar. 'Sizi parçalarım, vururum, neyinize güveniyorsunuz' diye bağırdı. Eşim de 'Biz konuşuruz sen içeri gir' dedi. Kızın sevgilisi de merdivenin başında duruyordu. Ben ayağımı evin içine attım, kafama doğru ateş etti. Mermi kapıya girdi. Kurşunun parçaları savruldu. Elime ve kızlarımın ayaklarına savruldu. Birinin karın boşluğuna diğerinin her iki ayağına geldi. Kapıyı zor kapattık. Biz kapıyı kapattıktan sonra yine ateş ettiler. Polisi aradık, silahla birlikte yakaladılar. Biz bunlardan davacıyız. Yaptıkları suç. Tutuklandılar, en ağır cezayı almaları lazım. İki kızımın da psikolojisi bozuldu. Mermi parçaları ayağında kaldı, doktor çıkaramıyor. Çatıyı kaldırıp daire yapmaya çalışıyorsun, bu suç. 13 senelik bina, depreme dayanıklı mı bilmiyoruz. Üzerine tonlarca yük binecek" diye konuştu.

        "TERASIN ETRAFINI KAPATMAK İSTİYORLAR AMA ALTTAKİ KOMŞU RAZI DEĞİL"

        Olayı anlatan komşuları Fatih Yanık, "Üst katta oturan komşumuz Şeker Hanım'ın kızı nişanlı. Evlendikten sonra annesiyle beraber oturmak istiyor. Terasın etrafını kapatmak istiyorlar ama alttaki komşu buna razı değil. İkide bir şikayet ettiği iddia ediliyor. Olay kavgaya dönüşüyor. Üst kattakiler komşularının silah gösterdiğini iddia ediyor. 'Bize silah gösterdi, o öfkeyle ben de çıkarıp bir el ateş ettim' diyor. Mermi, kapının menteşesine denk gelmiş. Mermi patlamasıyla biri elinden, biri baldırından biri de ayağından hafif şekilde yaralanmış" dedi.

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