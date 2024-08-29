Eyüpsultan'da otomobil ormanlık alana uçtu: 2 yaralı
İstanbul Eyüpsultan'da kontrolden çıkan otomobil, ormanlık alana uçtu. Metrelerce savrulan otomobilde bulunan 1'i kadın 2 kişi yaralandı.
Eyüpsultan'da ormanlık alan yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu.
Metrelerce sürüklenen otomobilde sürücü ve beraberindeki kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sedye ile ambulansa taşındı.