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        Haberler Gündem Güncel Eyüpsultan'da otomobil ormanlık alana uçtu: 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Eyüpsultan'da otomobil ormanlık alana uçtu: 2 yaralı

        İstanbul Eyüpsultan'da kontrolden çıkan otomobil, ormanlık alana uçtu. Metrelerce savrulan otomobilde bulunan 1'i kadın 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 09:41 Güncelleme: 29.08.2024 - 09:41
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        Eyüpsultan'da ormanlık alan yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

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        Kaza, saat 06.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu.

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        Metrelerce sürüklenen otomobilde sürücü ve beraberindeki kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sedye ile ambulansa taşındı.

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        İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Ormanlık alana uçan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

        #İstanbul Eyüpsultan
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