Eyüpsultan'da trafik kazası: 3 yaralı - İSTANBUL

AA

Alınan bilgiye göre Vatan Caddesi'nden Bayrampaşa istikametinde seyir halindeki, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 CLG 894 plakalı otomobille 34 BLL 568 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atan 34 BLL 568 plakalı aracın içinde bir kişi sıkıştı.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çalışmaların ardından takla atan araç içerisinde sıkışan yaralıyı çıkarıp sağlık görevlilerine teslim etti.Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.Kaza nedeniyle aynı istikamette trafiğe kapatılan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.