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Eyyam-ı bahur nedir, ne demek? Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman başlıyor? 2022 Eyyam-ı bahur günleri

Eyyam-ı bahur sıcakları günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Yurt genelindeki binlerce vatandaşımızın oldukça merak ettiği Eyyam-ı bahur sıcaklarının tarihi belli oldu. Peki, eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman başlıyor?

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  • Eyyam-ı bahur nedir, ne demek? Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman başlıyor? 2022 Eyyam-ı bahur günleri

    Yurt genelinde hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor. Uzmanlar iyice yaklaşan eyyam-ı bahur sıcaklıklarına karşı vatandaşları ciddi uyarılarda bulundu. Peki eyyam-ı bahur sıcakları ne demek ve ne zaman gelecek? İşte konuyla ilgili detaylar...
  • Eyyam-ı bahur nedir, ne demek? Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman başlıyor? 2022 Eyyam-ı bahur günleri

    Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor.
  • Eyyam-ı bahur nedir, ne demek? Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman başlıyor? 2022 Eyyam-ı bahur günleri

    Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, özellikle yurdun güney kesimlerinde etkisini göstermesi bekleniyor. 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasına denk gelen eyyam-ı bahurda bu yıl Güneyde hava sıcaklıklarının yer yer 40 derecenin üzerinde olması, İstanbul'da sıcaklıkların ortalama 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
  • Eyyam-ı bahur nedir, ne demek? Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman başlıyor? 2022 Eyyam-ı bahur günleri

    EYYAMI BAHUR GÜNLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

    -10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalınmamalı

    -Açık renkli ve bol giysiler giyilerek vücudun güneş ışınlarından korunmalı

    -Bol su içmeli

    -Güneş altındaki yorucu faaliyetlerden kaçınılmalı

    -Orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalı

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