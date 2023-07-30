Haberler Gündem Hava Durumu Eyyamı Bahur sıcakları ne zaman başlıyor? 2023 Eyyamı Bahur'da hava kaç derece olacak?

Eyyamı Bahur sıcakları ne zaman başlıyor? 2023 Eyyamı Bahur'da hava kaç derece olacak? Uzun bir süredir ciddi sıcaklıklarla mücadele eden yurt genelinde, bu kez Eyyamı Bahur sıcakları etkisini göstermeye hazırlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanında etkisi görülecek olan Eyyamı Bahur sıcaklarının ne zaman başlayacağı, kaç gün süreceği ve havaların kaç derece artacağı ile ilgili tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik.. Habertürk Giriş: 30.07.2023 - 11:33 Güncelleme: 30.07.2023 - 11:33 facebook

twitter

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







2023 yaz mevsiminin hatırı sayılır bir sıcaklıkla geçtiği ülkemiz, bu kez Eyyamı Bahur sıcakları karşı karşıya. Uzmanların ciddi uyarılarda bulunduğu konuya ilişkin yurt genelindeki binlerce vatandaş; Eyyamı Bahur sıcakları ne zaman başlıyor ve ne kadar sürecek aramaları yapıyor. İşte, detaylar...

2 Şurada Paylaş!







EYYAMI BAHUR NE DEMEK? Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor. Eyyamı Bahur'un özellikle 2 Ağustos 2023 Çarşamba gününden itibaren ülkenin birçok yerinde etkili olması bekleniyor.