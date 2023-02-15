Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı yapılar depremden zarar gördü

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da, ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı, adeta 'Hoşgörü Kenti'nin simgesi haline gelen aynı caddedeki cami, kilise ve havrayı da etkiledi

ABONE OL
AA

  • Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, dünyanın aydınlatılan ilk caddesi olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'ndeki tarihi yapılara zarar verdi.

     
  • Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı yapılar depremden zarar gördü

    Caddede yer alan 16. yüzyılda yapıldığı bilinen Sarımiye Camisi de depremin yıkıcı etkisinden nasibini aldı. Kubbesi, minaresi ve bazı duvarları yıkılan caminin etrafı moloz yığınıyla kaplandı.

     
  • Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı yapılar depremden zarar gördü

    Caminin arka sokağındaki Antakya Katolik Kilisesi de depremde zarar gördü. Kilisenin duvarlarında ve iç kısmında ibadet yapılan bölümlerinde çatlaklar ve hasar oluştu.
  • Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı yapılar depremden zarar gördü

    Aynı caddede Sarımiye Camisi karşısında yer alan havranın da çatısının bir kısmı çöktü.
  • Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı yapılar depremden zarar gördü

    Kentteki barış kardeşlik ve hoşgörüyü en iyi simgeleyen, yerli ve yabancı ziyaretçilerin fotoğraflamadan gitmediği çan ve minareden geriye ise hüzünlü anılar kaldı.
  • Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı yapılar depremden zarar gördü

    Depremin ardından bu yapıların aldığı zarar, drone ilegörüntülendi.
  • Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı yapılar depremden zarar gördü

    Havadan çekilen görüntüler zararın boyutlarını gözler önüne seriyor.
  • Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı yapılar depremden zarar gördü

     

     
  • Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı yapılar depremden zarar gördü
  • Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı yapılar depremden zarar gördü
  • Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı yapılar depremden zarar gördü
  • Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı yapılar depremden zarar gördü
  • Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı yapılar depremden zarar gördü
  • Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı yapılar depremden zarar gördü
  • Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı yapılar depremden zarar gördü
  • Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı yapılar depremden zarar gördü
  • Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı yapılar depremden zarar gördü

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.