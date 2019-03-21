Ünlü oyuncu Ezgi Mola sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık takipçilerinin yüzünü güldürüyor. Mola, son olarak İzmir uçağından sosyetik güzel Yasemin Özilhan'la karesini paylaşıp altına şu notu düştü:

"Uçakta Yasemin Özilhan'ı görünce o güzelim kahvaltıyı tokmuşum gibi almayıp kahve içtim."