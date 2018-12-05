Kendine yöneltilen sorulara her zaman olduğu gibi samimi ve mütevazi bir şekilde cevap veren Ezgi Mola, “Saçlarım bir proje için ama şimdilik konuşmama karar aldık. İlerleyen zamanlarda söyleyeceğim. Kusura bakmayın lütfen” dedi.

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