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Ezhel'den yeni şarkısı ve klibi 'Sakatat' yayınlandı

Rapçi Ezhel, 'Sakatat' isimli yeni şarkısını ve klibini YouTube'da müzikseverlerle buluşturdu

Ezhel'den yeni şarkısı ve klibi 'Sakatat' yayınlandı - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

'Aya', 'Bi Sonraki Hayatımda Gel', 'Felaket', 'Geceler' gibi şarkılarla adından söz ettiren gerçek adı Sercan İpekçioğlu olan rapçi Ezhel, 'Sakatat' isimli yeni şarkısını ve klibini YouTube'da yayınladı.

İşte 29 yaşındaki rapçinin yeni şarkısının sözleri;

Yürek ve kalp
Sakatat
Kedi, ciğer, kasap
Sakatat
Attığım taş etti şak
Sakatat
Beynimi yer kebap gibi dert
Şişti mi dalağın
"Sakata geldin mi?" salağın teki der
İster sadakat herkes
Bende kabahat

Etin bir yerde
Kemiğin kimlerde
Bu yamyamlardan gördüğüm işkembe
Döner mezbahaya
Hayat basbayağı
Yaşam pespaye
Bağla tasmaya

Zor politikan
Onlarca kan ve yalan
Dayanamam kellem paçam
Uykuluk
Uykum darmadağın
Böbreklerin cam, dillerdе kramp (ya)
Ettiğini bil kimlerle dans
Kuzularla kurtlar
Yılanlar rant
Menüdе sen varsın ve alakart
Savaşak yapak gardaş be para şart

Yürek ve kalp
Sakatat
Kedi, ciğer, kasap
Sakatat
Attığım taş etti şak
Sakatat
Beynimi yer kebap gibi dert
Şişti mi dalağın
"Sakata geldin mi?" salağın teki der
İster sadakat herkes
Bende kabahat

Doyarlar kanla
Yetmez bir damla
Yok etmek şanlı bir eylem dünyada
Doyarlar kanla
Dökmez bir damla
Yok etmek şanlı bir eylem dünyada, ey
Ölüm isterler, zulüm isterler
"Yaşatmak neden hazır yitmişizken?" der, ya

Hakkıdır halkın olan hakk-ı laf
Ya da mahvolacak herkes saf ve saf
Yanan ömür, kömür değil ki bana sat
Bastığın kaldırımlar bir katafalt
Kapaksız gözlerde katarakt
Kafataslarından yap bir basamak
Dal bu vahşet pornosuna zap
Zana-at bu topraklarda yaşamak

Yürek ve kalp
Sakatat
Kedi, ciğer, kasap
Sakatat
Attığım taş etti şak
Sakatat
Beynimi yer kebap gibi dert
Şişti mi dalağın
"Sakata geldin mi?" salağın teki der
İster sadakat herkes
Bende kabahat

Etin bir yerde
Kemiğin kimlerde
Bu yamyamlardan gördüğüm işkembe
Döner mezbahaya
Hayat basbayağı
Yaşam pespaye
Bağla tasmaya

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