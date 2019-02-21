

'Ezhel' adıyla tanınan ünlü rapçi Serkan İpekçioğlu hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme” suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan ikinci davanın karar duruşması görüldü.



DAHA ÖNCE BERAAT ETMİŞTİ



Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Sercan İpekçioğlu, geçen Haziran ayında yine ayı suçtan yargılandı. Şarkıları sanaatsal faaliyet kapsamında kaldığı gerekçesiyle beraat etti. Beraatı ardından hakkında tekrar dava açılan İpekçioğlu, Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya İpekçioğlu katılmazken, avukatı temsil etti.



KARACAOĞLANLI SAVUNMA



İpekçioğlu'nun avukatı Fuat Ekin, müvekkilinin şarkılarının uyuşturucu madde kullanmaya özendirmek kastı içermediğini belirterek, “Sonuçta bu bir sanat eseri. Nasıl ki zamanında Karacaoğlan müstehcenlik suçundan yargılanmadıysa, günümüzde hukukun bu kadar geliştiği bir dönemde bu modern ozanların, kabul edelim ya da etmeyelim, eserlerinin bu şekilde ceza hukukuna konu edilmesi kabul edilebilir değildir” dedi.



“SUÇ UNSURU OLUŞMADI”



Mahkeme, Sercan İpekçioğlu’nun ‘suçun unsurları oluşmadığı’ gerekçesiyle beraatına karar verdi.