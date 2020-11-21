Ezidi Lider Şemo: Sincar'da önümüzdeki ay Barış Konferansı düzenlenecek

AA

Ezidi lider Şemo, Erbil merkezli Basnews haber sitesine yaptığı açıklamada, önümüzdeki ay Sincar'da Barış Konferansı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis'in katılımıyla Aralık'ta Sincar'da Barış Konferansı düzenleneceğini belirten Ezidi Lider, bu tarihe kadar Sincar'a dışarıdan gelen tüm güçlerin (terör örgütü PKK) çıkarılmış olması gerektiğini kaydetti.

Şemo, terör örgütü PKK'ya bağlı unsurların Sincar'dan çıkarılmasından sonra, Sincar'ın yeniden imar edileceğini ve PKK'nın artık bölgede kimseyi kaçıramayacağını vurguladı.

- Bağdat'tan Sincar'a güvenlik çıkarması

Irak İçişleri Bakanlığı'na bağlı iki Federal Polis Tugayı'nın dün Sincar'a yerleştiği bildirilmişti.

BM Özel Temsilci Hennis, 19 Kasım'da Musul kentini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Irak merkezi hükümeti ile IKBY arasında imzalanan Sincar anlaşmasından sonra ilçeye istikrar geleceğine inandığını kaydederek, "Bağdat ile Erbil, Sincar anlaşmasının uygulanmasını hızlandırmalı." ifadesini kullanmıştı.

Irak merkezi hükümeti ve IKBY yetkilileri, 17 Kasım'da, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesindeki varlığını sonlandıracak anlaşmayı uygulamaya başladıklarını açıklamıştı.

- Bağdat ile Erbil arasında imzalanan Sincar anlaşması

AA muhabirinin ulaştığı, Bağdat ile Erbil arasında 9 Ekim'de imzalanan anlaşma metnine göre, Sincar'da ilçe kaymakamı ve diğer idari birimler için yeni atamalar gerçekleştirilecek.

Sincar içindeki güvenliğin sağlanması ise Sincar polis güçleri, Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı ve Ulusal İstihbarat Servisi tarafından IKBY güçleriyle koordinasyonlu şekilde yürütülecek.

Yasal olmayan tüm silahlı yapıların ilçe dışına çıkarılmasını da öngören anlaşma doğrultusunda, IKBY ile iş birliği kapsamında 2 bin 500 güvenlik unsuru için atama yapılacak.

- "PKK'nın varlığı sonlandırılacak"

Anlaşmada, "PKK'nın Sincar ve çevresindeki bölgelerde varlığı sonlandırılacak. PKK ve ona bağlı tüm yapıların bölgede hiçbir rolü olmayacak." maddesi de yer aldı.

Anlaşma kapsamında ayrıca, Sincar'ın güvenlik ve idari yönetiminin gözden geçirilmesi ve yeniden imarı için Bağdat ile IKBY arasında ortak komite kurulması kararlaştırıldı.

Sincar'da varlık gösteren Haşdi Şabi güçlerinin de ilçe dışına çıkarılacağı ifade ediliyor.