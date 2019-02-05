Bulut Kutlu'nun haberine göre Batman merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yolveren'de bulunan ve Ezidiler için kutsal sayılan Pire Zirav Mezarlığı'nda pir olarak kabul edilen Sara Gin'in mezarı tahrip edildi. Yaklaşık 15 yıl önce hayatını kaybeden Gin'in mezarı geçen cumartesi gecesi defineci oldukları iddia edilen kişi veya kişilerce kazıldı. Mezar taşı kırıldı, Gin için yazılan yazıtlar ve gül figürleri parçalandı.

Ezidiler için kutsal sayılan, bin yıllık bir tarihi geçmişi bulunduğu belirtilen mezarlıktaki saldırıya olaya tepki gösteren köylüler, yapılanların insanlık suçu olduğunu ve bu kişilerin de bir an önce yakalanması gerektiğini söyledi.

Olayın yaşandığı gece sesler duyduklarını dile getiren köylülerden Pir Cengiz Kiy, "Yaklaşık 15 yıl önce ölen Sara Gin de Ezidiler tarafından pir olarak kabul edilir. Mezar taşlarının üzerinde Almanca ve Türkçe yazıyor. Ailesi Avrupa'da yaşıyor. Kendisi de yaşamını orada yitirmiştir. Toprakları burası olduğu için buraya defnedilmiştir. Yanında da akrabaları yatmaktadır. Kim yaptı, neden yaptı bilmiyoruz. Ama kim yaparsa yapsın cezasını çekmelidir. Köyümüz Ezidi köyüdür ama biz bu köyde Müslümanlar ile birlikte yaşıyoruz. Biz kardeşçe yaşarken birileri gelip mezarlarımızı tahrip ediyor" şeklinde konuştu. Olay hakkında jandarmanın araştırma yaptığını dile getiren Kiy, "Olayın ardından özellikle Avrupa'daki akrabalarımızdan çok telefon aldık. Jandarma komutanı bizzat her gün en az bir kez köye geliyor ve suçluların yakalanması için bizzat söz verdi" diye konuştu.