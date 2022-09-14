Ezo Gelin Çorbası Nasıl Yapılır? 0:00 / 0:00

Havaların soğumaya başladığı şu günlerde sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti Ezo Gelin çorbası tarifi ile karşınızdayız. Eskiden sadece esnaf lokantalarında rastladığımız ama şimdilerde hemen her restoranın menüsünde karşımıza çıkan hem pratik, hem lezzetli, hem de besleyici özelliği olan Ezo Gelin çorbasını birkaç püf noktası ile evinizde siz de pişirip sevdiklerinize ikram edebilirsiniz.

Kaç kişilik: 6

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 45 dakika

Kalori: 140 kcal

EZO GELİN ÇORBASI MALZEMELERİ

2 Çorba kaşığı kırmızı mercimek

2 Çorba kaşığı bulgur

2 Çorba kaşığı pirinç

1 orta boy kuru soğan

1 Yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı sıvı yağ

5 Su bardağı su (Et suyu olabilir)

1 Tatlı kaşığı kuru nane

1 Tatlı kaşığı pul biber

1 Çay kaşığı karabiber

Tuz

EZO GELİN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Yapılış-1

Çorba tenceresine soğanları küçük küçük doğrayıp sıvı yağ ile yumuşayana kadar kavuralım.

Önceden yıkadığımız mercimek, bulgur ve pirinci ekleyip birkaç dakika daha kavurduktan sonra suyunu ekleyelim.

Kaynamaya başladıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp, ocağı altını kısarak mercimekler dağılana kadar pişmeye bırakalım.

Ayrı bir tencerede sıvı yağın içine salça ekleyip birkaç dakika kavuralım.

İçine nane, pul biber ve karabiber ve 1 bardak su ekleyip pişirelim.

Elde ettiğimiz sosu pişmiş olan çorbamıza ekleyip birkaç dakika daha pişmeye bırakalım.

Bu aşamada kıvamını kontrol edip tercihinize göre su ekleyebilirsiniz.

Tuzunu ekleyip kapatalım.



EZO GELİN ÇORBASI PÜF NOKTASI

Et suyu kullanırsanız hem lezzeti, hem besleyiciliği artar.