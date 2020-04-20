Ezogelin çorbası adını güzelliği ile meşhur ezogelin den almıştır. Türk mutfağının vazgeçilmez çorbaları arasına adını yazdırmış ve besin değeri çok yüksek olan başlangıç yemeğidir.
Ezogelin çorbası Malzemeleri
- 1 su bardağı kadar kırmızı mercimek
- 1,5 yemek kaşığı kadar bulgur
- 1,5 yemek kaşığı kadar pirinç
- 1 adet soğan
- 2 ya da 3 diş sarımsak
- 4 -5 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı kadar domates salçası
- 8 su bardağı su veya tavuk suyu
- Bir tutam tuz
- Bir tutam pul biber
- Bir tutam kekik
- Bir tutam nane
- Yarım limonun suyu
Ezogelin Çorbası Hazırlanışı
- Tenceremize 8 bardak (tercihen 1 bardak et veya tavuk suyu) su ekleyip kaynamaya bırakalım. Bir köşede hazırlayıp suyunu süzdüğümüz kırmızı mercimeği, bulguru. Pirinci ve tuzu tenceremize ekleyelim.
- Kırmızı mercimeklerimiz yeterli yumuşaklığa erişene kadar pişirme işlemini sürdürelim.
- Bu işlem yaklaşık olarak 35 dakika sürer.
- Malzemelerimiz arasında hazır bulunan kuru soğanımızı küp şeklinde doğrayıp sos tenceresinde erittiğimiz tereyağı ile kavuruyoruz.
- Kavurma işlemini yapınca biber salçasını ekleyip 2 dakika daha kavurma işlemine devam edelim.
- Soğanımızın içine nane ekleyip sosumuzu ocaktan alalım. Kaynayan tenceremizin içinde bulunan bakliyatlarını üzerine ekliyoruz.
- Sosumuzu ekledikten sonra 10 dakika daha karıştırıyoruz çorbamızı ve hazır hale getiriyoruz.
- Çorbamızı hazırladıktan sonra servis kısmına geçtiğimizde pul biber ve limon suyu ile servis edeniz.
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