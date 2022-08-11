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Haberler Dünyadan Ezra Miller hırsızlıkla suçlanıyor - Magazin haberleri
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Ezra Miller hırsızlıkla suçlanıyor

Daha önce tacizle ve bir kadına saldırmakla suçlanan ABD'li oyuncu ve şarkıcı Ezra Miller, şimdi de hırsızlık yaptığı için duruşmaya çıkacak

Ezra Miller hırsızlıkla suçlanıyor - Magazin haberleri
Hırsızlıkla suçlanıyor
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HABERTURK.COM

'The Flash' filminin ve 'Fantastik Canavarlar' serisinin yıldızı Ezra Miller, hakkındaki suçlamalar artmaya devam ediyor. Son olarak İzlanda'da bir kadını boğmakla suçlanan Miller, hırsızlıkla gündeme geldi.

AP API'nın aktardığına göre; Vermont'taki bir evden mülkün sahipleri evde yokken içki çalan oyuncu hakkında polis memurlarına ihbar geldi.

DURUŞMAYA ÇIKACAK

Kayıtları inceleyen polis memurları, 29 yaşındaki oyuncuyu ağır hırsızlıkla suçlanmasına yetecek kanıtlara ulaştı. Üç aydan fazla bir süre aranan Miller, 7 Ağustos tarihinde yakalandı. Ezra Miller, 26 Eylül'de Vermont Yüksek Mahkemesi'nde duruşmaya çıkacak.

BİR KADINI BOĞMAKLA SUÇLANMIŞTI

Kendisine yöneltilen taciz iddialarının yanı sıra üç çocuğuyla birlikte bir kadını güvenli olmayan bir ortamda tutmakla suçlanan Miller, son olarak bir kadını boğmakla suçlanmıştı. İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te 2020 yılında gerçekleşen saldırıda mağdur olan kadın, kavga etmekle ilgili şaka yaptıklarını ve bir anda Miller’ın üstüne atlayıp kendisini boğmaya çalıştığını belirtmişti.

Fotoğraflar: Splash News.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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