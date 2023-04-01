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F1 Avustralya Grand Prixsi'nde pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3. ayağı Avustralya Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

F1 Avustralya Grand Prixsi'nde pole pozisyonu Verstappen'in
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Verstappen, Melbourne kentinde bulunan 5,2 kilometrelik Albert Park Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 16.732 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. 25 yaşındaki pilot kariyerinin 22. pole pozisyonuna ulaştı.

Hollandalı sürücünün 0.236 saniye arkasındaki George Russell (Mercedes) 2'nciliği, pisti liderden 0.372 saniye yavaş turlayan Lewis Hamilton (Mercedes) da 3'üncülüğü elde etti.

Şampiyonada 2. sırada yer alan Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez ise ilk seansta aracının kontrolünü kaybedip çakıl havuzuna takıldı. Meksikalı pilot böylece sıralama turlarında 20. oldu.

58 turluk yarış yarın TSİ 08.00'de başlayacak.

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