“BU NASIL OLUR?”

FIA’nın bu açıklamasına rağmen, sürücüler sert ifadelerle Formula 1 yönetimini eleştirdi. Görüş mesafesinin olmamasına rağmen yarışın başlatılmasını eleştiren Carlos Sainz, “Pist ve görüş imkansız haldeydi. Bir güvenlik aracının arkasında bile saatte 100 veya 150 km hızla gidiyoruz ve bu hızlarda hala hiçbir şey görmüyoruz. Bir sürücü yarış çizgisinden biraz çıkmaya karar verirse veya küçük bir suda kızaklama yaparsa veya direksiyon simidindeki bir düğmeyi değiştirmek zorunda kalırsa ve bir traktöre çarparsa, işi biter.” dedi. Pierre Gasly de, “Her halükarda, start aceleye getirildi.” şeklinde görüş bildirdi.