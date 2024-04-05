F1'de sıraki durak Japonya
Formula 1 Dünya Şampiyonası heyecanı Japonya Grand Prix'siyle kaldığı yerden devam edecek. Sezonun ilk iki yarışını lider tamamlayan Max Verstappen'in, Avustralya'da yarış dışı kalmasıyla rekabetin tavan yaptığı Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda gözler, 7 Nisan'da koşulacak Japonya Grand Prix'sine çevrildi
Formula 1 Dünya Şampiyonası heyecanı, 7 Nisan’da koşulacak Japonya Grand Prix’siyle kaldığı yerden devam edecek. Sezonun ilk iki yarışını kazanan Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen’in, sezonun üçüncü ayağı olan ve ilk sıradan başladığı Avustralya Grand Prix’sinde yarış dışı kalmasıyla heyecan arttı. Ferrari pilotları Leclerc ve Sainz’ın Avustralya’da ilk iki sırada yer almasıyla hem pilotlar hem de takımlar arasındaki puan farkı azaldı.
Suzuka Uluslararası Yarış Pisti’nde gerçekleşecek olan Japonya Grand Prix’sinde pilotlar nefesleri kesecek 53 turda mücadele edecek. Yarışın antrenman turları 5 ve 6 Nisan’da, sıralama turları ise 6 Nisan'da...
Formula 1 Japonya GP'si, beIN SPORTS ve TOD ekranlarından yayınlanacak.
Japonya Grand Prix Programı:
5 Nisan Cuma
05:30 – 06:30 | 1. Antrenman Turları
09:00 – 10:00 | 2. Antrenman Turları
6 Nisan Cumartesi
05:30 – 06:30 | 3. Antrenman Turları
09:00 – 10:00 | Sıralama Turları
7 Nisan Pazar
08:00 | Formula 1 Japonya Grand Prix
Japonya Grand Prix’si öncesi takımlar ve pilotlar arasındaki puan durumu şu şekilde:
Takımlar
Red Bull – 97 Puan
Ferrari – 93 Puan
McLaren – 55 Puan
Mercedes – 26 Puan
Aston Martin – 25 Puan
Pilotlar
Max Verstappen – 51 Puan
Charles Leclerc – 47 Puan
Sergio Perez – 46 Puan
Carlos Sainz – 40 Puan
Oscar Piastri – 28 Puan