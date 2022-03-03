Rusya'nın Ukrayna'ya silahlı harekat düzenlemesi sonrasında birçok spor dalında yaptırımlar uygulanır ve kararlar alınırken bir iddia da Almanya'dan geldi.

Sky'ın Almanya edisyonunun yaptığı habere göre Haas, Rus sporcu Nikita Mazepin'le yollarını ayırmaya karar verdi. Haberde "Haas, Mick Schumacher'in takım arkadaşıyla yollarını ayırmaya karar verdi. Bu, aynı zamanda takımın Rus ana sponsoru Uralkali ile yolların ayrılmasını da giderek daha olası kılıyor." ifadelerine yer verildi.

Sky, Mazepin'den boşalan koltuğa, takımın yedek pilotu Pietro Fittipaldi'nin getirileceğini iddia etti.