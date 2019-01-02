Fabregas’ta rakip Milan!

Fenerbahçe, Fabregas’ı renklerine bağlamaya çalışırken, Milan engeline takıldı. 31 yaşındaki oyuncuya talip olan İtalyan

kulübü planları bozdu. Milan’ın, bonservis ücreti ödemeden transferi bitirmeye çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan Fenerbaçe’nin Çağlar Söyüncü ile ilgili yaptığı girişimin başarısızlıkla sonuçlandığı iddia edildi. Leicester City’nin, kiralık teklifini Çağlar’ın takımın önemli bir parçası olacağını belirterek geri çevirdiği kaydedildi.

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