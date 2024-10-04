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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fabrika patlamasında ağır yaralanmıştı... Acı haber geldi | Son dakika haberleri

        Makarna fabrikasındaki patlamada ağır yaralanan genç işçi, 19 gün sonra öldü

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde, makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirirken, 30 kişi yaralandı. Patlamada ağır yaralanan işçilerden Eray Kızıldağ (22) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 22:03 Güncelleme: 04.10.2024 - 22:03
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        Fabrika patlamasında ağır yaralanmıştı... Acı haber geldi
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        Geçen 15 Eylül'de, Hendek Organize Sanayi Bölgesinde bulunan makarna fabrikasında yaşanan patlamada 1 kişi yaşamını yitirirken, 30 kişi yaralandı.

        Patlamanın ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisi süren Eray Kızıldağ da yaşamını yitirdi. Genç işçinin yaşamını yitirmesiyle birlikte ölü sayısı 2'ye çıktı.

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