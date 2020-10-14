Fabrika yangını - KAHRAMANMARAŞ

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan ve metal mutfak eşyaları üretimi yapan bir fabrikanın çatısında yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, 20 dakikalık çalışma sonrasında yangını söndürdü.Fabrikada maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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