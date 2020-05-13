Fabrikada kazan patladı: 3 yaralı (2) - KOCAELİ

AA

Alınan bilgiye göre, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya mekanizmaları ve amortisör sistemleri üreten fabrikadaki bir kazanda patlama meydana geldi.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.Olayda yaralanan 3 işçi, bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Patlama sonucu çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.