Fabrikada meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı 2 - TEKİRDAĞ

AA

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir ahşap fabrikasında, işçilerin silolarda kaynak yaptığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı.Bu sırada çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Patlama nedeniyle yaralanan 3 işçi ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.