Fabrikada zehirlenme şüphesi! 11 işçi hastaneye kaldırıldı
Mersin'de korkutan bir olay yaşandı. Kentte bir makarna fabrikasında çalışan 11 işçi, zirai ilaç zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
DHA'nın haberine göre olay, ilçeye bağlı Kazanlı Mahallesi'ndeki bir makarna fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan bazı işçiler, öğle saatlerinde fenalaştı. İhbarla fabrikaya sağlık ekipleri yönlendirildi.
Zirai ilaçtan zehirlendikleri değerlendirilen 9'u kadın 11 işçi, ambulanslarla Tarsus ve Toroslar ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan işçilerin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.