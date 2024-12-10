Fabrikadaki patlamadan acı haber!

Manisa'da buhar kazanının patlaması sonucu yaralanan fabrika işçilerden Sebahattin Çorapçı (27), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre kentte bir süt fabrikasının üretim alanındaki buhar kazanı, 4 Aralık sabahı henüz belirlenemeyen nedenle patladı, 2'si ağır 5 işçi yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan 2 işçi, ikinci derece yanık nedeniyle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.