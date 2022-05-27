Fabrikanın yağ kazanında patlama

İHA

Yangın, Söğütlü ilçesin 3. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan kimyasal madde üretimi yapan fabrikanın yağ kazanın olduğu bölgede meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, kazan henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patladı. Patlamanın ardından meydana gelen yangın itfaiye ekiplerine haber verildi. Konunun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YARALI YOK

Olay yerine ulaşan itfaiye erlerince yaklaşık 1 saat süren çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Maddi hasarın meydana geldiği yangında herhangi bir yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.