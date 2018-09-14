Facebook asılsız haber
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Facebook doğrulama kontrollerini genişletti

Facebook platformundaki doğruluk kontrollerine fotoğraflar ve videolar da eklendi. Türkiye dahil 17 ülkede Facebook’ta yer alan fotoğraflardaki ve videolardaki yanlış bilgiler, “Üzerinde Oynanmış ya da Uydurma”, “Bağlam Dışı” ve “Yazılı ya da Sesli Yanlış İddiada Bulunan” olmak üzere üç farklı kategoride ayrıştırılacak.

14.09.2018 - 11:41 | Güncelleme:

Sosyal ağ Facebook, asılsız haberlerle mücadele kapsamında yürüttüğü doğrulama çalışmalarına fotoğraf ve videoları da ekledi. Asılsız haberlerle mücadele konusunda geçen Mayıs ayında üçüncü taraf haber doğrulama programını teyit.org işbirliğiyle Türkiye’de de hayata geçiren Facebook, dünyanın dört bir yanından 17 ülkedeki 27 ortağıyla birlikte üçüncü taraf doğruluk kontrolünü fotoğrafları ve videoları kapsayacak şekilde genişletiyor.

Fotoğraf ve video paylaşımlarının görsel olmaları sebebiyle daha fazla ilgi uyandırdığından, bu paylaşımlar kötü niyetli kişilerin manipülasyon yapmaları için de bir fırsat oluşturuyor. Bu yöntemle sosyal ağ Facebook üzerinden paylaşılan asılsız haberler birçok içerik türünde daha hızlı yayılabiliyor.

ÜÇ KATEGORİYE AYIRACAK

Fotoğraflar ve videolarla birlikte, sosyal ağdaki yazılı haberler üzerinden yayılan yanlış bilgilere karşı savunma mekanizmalarını güçlendirmek isteyen Facebook’un genişlettiği doğrulama kontrolünün detayları şöyle:

Facebook'un asılsız olma potansiyeli bulunan içerikleri tespit etmek için kullandığı makine öğrenmesi modeli, tespit edilen fotoğrafları ve videoları incelemeleri için üçüncü taraf doğruluk kontrolü yapan ortaklarına gönderiyor ya da bu ortaklar asılsız olma potansiyeline sahip içerikleri kendileri tespit ederek bir fotoğrafın ya da videonun gerçek veya asılsız olduğunu belirleyebiliyor.

Facebook’un asılsız ya da yanıltıcı içerikleri belirlemek için faydalandığı bir diğer araç olan optik karakter tanıma (optical character recognition –OCR) teknolojisi ise fotoğraflardaki metinleri seçebiliyor ve doğruluk kontrolü yapılan haberlerde kullanılan başlıklarla karşılaştırabiliyor.

Mart ayından beri üçüncü taraf doğruluk kontrolü programı kapsamında yapılan çalışmalar ve testler sonucunda Facebook, fotoğraflardaki ve videolardaki yanlış bilgilerin çoğunlukla üç farklı kategoride ayrıştığını gördü.

Üzerinde Oynanmış ya da Uydurma, Bağlam Dışı ve Yazılı ya da Sesli Yanlış İddiada Bulunan. Facebook, bu kategori ayrımını yapan fotoğraf ve video doğruluk kontrolü ile sosyal ağdaki asılsız fotoğraf ve video türlerinin sayısını azaltmayı hedefliyor.

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