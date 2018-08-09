Facebook, Lombok depreminde yanlışlıkla kutlama balonları ve konfeti uçurdu, ardından özür diledi

Facebook, Endonezya'nın Lombok adasında Pazar günü 130'dan fazla kişinin öldüğü deprem sonrasındaki mesajlarda yanlışlıkla kutlama balonları ve konfeti uçurdu.

Yanlışlık, Endonezce'de "selamat" (selamet) kelimesinin hem "esenlik - güvendeyim" hem de "tebrikler" anlamına gelmesinden kaynaklandı. Kullanıcıların mesajlarında bu kelime geçince, otomatik olarak balonlar ve konfeti uçtu.

Facebook bir süre sonra yanlışlığı fark edip, Endonezya'da balonlu kutlama özelliğini devre dışı bıraktı. Şirket, "bu talihsiz hatadan dolayı üzüntü duyduğunu" açıkladı.

https://twitter.com/hermansaksono/status/1026277395391807488

131 kişi öldü

Endonezyalı yetkililer, 131 kişinin öldüğü 6.9 büyüklüğündeki depremde on binlerce evin yıkıldığını, 156 bin kişinin evsiz kaldığını açıkladı.

Depremde ev, okul ve camilerin enkazı altında kalanları kurtarmak için çabalar sürüyor. Ancak dağlık bölgede yolların ve köprülerin zarar görmesi nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

Lombok depreminde yüzlerce kişi yaralanmış, evlerini kaybetmişti.

Yetkililer, daha fazla sağlık personeli yardım malzemesine ihtiyaç duyduklarını söylüyor.

Lombok açıklarındaki Gili adasında tüm turistler tahliye edildi.

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