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Facebook, Nikaragua hükümetine bağlı 937 hesabı kapattığını duyurdu

Facebook, Orta Amerika ülkesi Nikaragua hükümetine bağlı 937 hesabı iptal ettiğini açıkladı.

Facebook, Nikaragua hükümetine bağlı 937 hesabı kapattığını duyurdu
AA

Facebook, Orta Amerika ülkesi Nikaragua hükümetine bağlı 937 hesabı iptal ettiğini açıkladı.

Adını "Meta" olarak değiştireceğini duyuran Facebook, Daniel Ortega liderliğindeki Sandista Ulusal Kurtuluş Cephesi partisiyle bağlantılı olduğu ifade edilen 937 hesabı kapattığını bildirdi.

Açıklamada, hesapların kapatılma sebebi olarak, "sahte hesapların halkı manipüle etmesi ya da yanlış yönlendirmesi" gösterildi.

Şirket ayrıca "yabancı veya devlet kurumu adına, koordineli asılsız davranışlara" karşı politikayı ihlal ettiği için 140 aldatıcı sayfa, 24 grup ve 363 Instagram hesabının da kapatıldığını aktardı.

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