BBC'nin haberine göre, Facebook, siyasi kampanya ofislerine internetten reklam kampanyaları geliştirmelerine yardımcı olmaları için bundan sonra personel gönderilmeyeceğini duyurdu.

Şirket, siyasi kampanyalara personel göndererek doğrudan destek vermek yerine internet aracılığıyla tüm siyasi partilere ücretsiz reklam önerisi sunacağını belirtti.

Diğer yandan, kampanya yürütücülerinin reklam konusunda internet desteği almaya devam edebilecekleri bildirildi.

Siyasi kampanyalarda hedef kitlelere etkili şekilde ulaşmak için özel hizmet sunan Google ve Twitter'dan, uygulamayı sonlandırıp sonlandırmayacaklarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2016 başkanlık seçimlerindeki dijital direktörü, seçimi Facebook'un yardımıyla kazandıklarını söylemişti.

Facebook ise Trump'ın rakibi Hillary Clinton'a da aynı desteğin teklif edildiğini ancak reddedildiğini bildirmişti.

Bloomberg'in ulaştığı şirket içi belgelere göre, 2016'nın haziran ile kasım ayları arasında Facebook reklamları için Donald Trump'ın seçim kampanyasında 44 milyon dolar, Hillary Clinton'ın kampanyasında ise 28 milyon dolar harcandı.

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