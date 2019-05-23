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Facebook'tan pazarlık! Kaçak, 15 bin beğeni karşılığında teslim olacağını duyurdu!

HABERTURK.COM

ABD'de, hakkında 7 ayrı tutuklama emri bulunan Jose Simms ile polis arasındaki anlaşma filmleri aratmadı. Kaçak Simms, Facebook'taki 'Aranıyor' ilanının 15 bin kez beğenilmesi üzerine teslim olacağını duyurdu. Simms'in polisle sosyal medya üzerinden pazarlık yaparak, beğeni karşılığında teslim olacağını duyurması, bizlere sosyal medyanın hayatımızda nasıl bir yer tuttuğunu tekrar sorgulattı

Jose Simms

ABD'de, hakkında 7 ayrı tutuklama emri bulunan 29 yaşındaki kaçak Jose Simms ile Connecticut polisinin anlaşması filmleri aratmadı. 

ÖNCE 20 BİN DEDİ, SONRA 15 BİN'E İKNA OLDU

Jose Simms, polisin Facebook'a koyduğu 'Aranıyor' ilanının 15 bin kez beğenilmesi üzerine teslim olacağını açıkladı. BBC'nin haberine göre; New York'ta olduğu tahmin edilen Simms, başlangıçta 20 bin 'beğeni' talep etti fakat polisle yaptığı pazarlık sonucunda bu sayıyı 15 bin'e düşürmeyi kabul etti.

"KAÇMAKTAN YORULDUM"

Çocuk yaralama riski, huzuru bozma gibi hakkında birçok suçlama bulunan Simms, Facebook üzerinden iletişim kurarak, "Teklifimde ciddiyim. Beni yakalamak için çok çaba harcayan polisi teşvik etmek istedim" dedi. 

Simms, "Bana yöneltilen suçlamaların tümü ev içi sorunlardan kaynaklanıyor ve artık kaçmaktan yoruldum. Her beş saniyede bir başınızı arkaya çevirmek çok stresli" ifadesinde bulundu.

 "KOLAY OLMAYACAK AMA İMKANSIZ DA DEĞİL"

Torrington Polis teşkilatından Brett Johnson, çarşamba günü Facebook sayfalarına 'Aranıyor' ilanı koyduktan sonra Simms'in kendileriyle sosyal medya üzerinden bağlantıya geçtiğini ve talebini ilettiğini söyledi. 

Johnson, "Bu kolay olmayacak ama imkansız da değil" diyerek, Simms'in saklandığı yeri bilenlerin de ihbarda bulunarak polise yardımcı olmasını istedi.

20 BİN BEĞENİ ALDI AMA... 

15 bin beğeni karşılığında teslim olacağını duyuran Jose Simms, paylaşım 20 bin'e ulaşmış olsa da henüz polise teslim olmadı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi, Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık

Z KUŞAĞI TEHDİT ALTINDA

Simms'in polisle sosyal medya üzerinden pazarlık yaparak, beğeni karşılığında teslim olacağını duyurması, bizlere sosyal medyanın hayatımızda nasıl bir yer tuttuğunu tekrar sorgulattı. 

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi, Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, Sosyal medya hayatımızın merkezinde yer alıyor. Her yaştan her kesimden kullanıcıyı bünyesinde barındıran sosyal ağlarla birlikte post-truth (gerçek ötesi) çağın bir parçası durumuna geldi. Hayatımızı orada yaşıyor, mahremiyetimizi zedeliyoruz. Hedonizm ve narsisizm sosyal medyayla birlikte bireyler için olmazsa olmaz bir duruma geldi. Popüler olmak, toplum tarafından ilgi çekmek adına sosyal ağlar yoğun şekilde kullanılıyor. Dikkat çekmek, ön planda yer almak ve benlik sunumunu gerçekleştirmek için sosyal medya çok aktif bir rol üstleniyor. 15 beğeni karşılığında teslim olacağını duyuran Jose Simms ise bu olayla birlikte bir anda gündeme oturdu ve şu ana kadar gerçekleşmemiş bir pazarlık yaptı. 

Sosyal medyanın sunduğu sahte hayatlar bireyleri yeni baştan biçimlendirmiş ve bu tarz vakaların sayısını arttırmıştır. Bu tür olaylar bireyleri etkiliyor, özellikle Z kuşağını tehdit altına alıyor. Sosyal medyadan etkilenmemek adına dijital okur-yazar olmak oldukça önemlidir. Aksi taktirde bu tür olaylarla sıkça karşılaşılacağını söylemek pek de yanlış olmaz" açıklamasında bulundu. 

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