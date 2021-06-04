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Facebook, Trump'ın hesabını iki yıl daha açmayacağını duyurdu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Facebook, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının en az iki yıl daha açılmayacağını açıkladı.

Sosyal medya platformu Facebook'tan yapılan açıklamada, Trump'ın 6 Ocak kongre baskının ardından askıya alınan hesabının 7 Ocak 2023'e kadar kapalı kalacağı belirtildi.

Facebook, iki yılın sonunda kamu güvenliğine yönelik risklerin devam edip etmediğine ilişkin uzmanlara başvurulacağını ve eğer devam ettiği kanaatine varılırsa hesabın askıya alma süresinin uzatılabileceğini kaydetti. Askıya alma kararının kaldırılması durumunda ise Trump'ın yeni bir ihlal yaparsa yeni yaptırımlarla karşılaşacağı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

6 Ocak'ta, Trump'ın Beyaz Saray önündeki mitinginden sonra ABD Kongresi'ne yürüyen binlerce gösterici, barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senato'ya girmişti.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte yaşanan şoke edici olaylar, Başkan Donald Trump'ın kalan görev süresini, seçilmiş başkan Biden'ın barışçıl ve meşru geçişini baltalamak için kullanma niyetinde olduğunu gösteriyor. Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarındaki engeli süresiz olarak en azından önümüzdeki iki hafta boyunca barışçıl iktidar geçişi tamamlanana kadar uzatıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Trump, 5 Mayıs'ta sosyal medya platformlarını kullanamadığı için bir blog sitesi açarak takipçilerine ulaşmaya başlamıştı. Ancak yaklaşık bir ay sonra bu blogu da kapattı.