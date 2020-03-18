HABERTURK.COM

Facebook koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce çalışanlara evden çalışma izni vermişti. Sosyal medya devi salgın sebebiyle masrafları artan çalışanlarının zorluk çekmemesi için tüm çalışanlara 1000 dolar ikramiye ödeme kararı aldı.

Söz konusu karar Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'den gelen maille tüm çalışanlara bildirildi. Bu kararın sözleşmeli çalışanları kapsayıp kapsamadığı henüz açıklanmadı. Şirketin dünya genelinde 45 bin tam zamanlı çalışanı bulunuyor

KÜÇÜK ŞİRKETLERE 100 MİLYON DOLAR

Facebook bunun yanında koronavirüsten etkilenen diğer şirketlere de destek vermeye karar verdi. Bu kapsamda küçük şirketlere 100 milyon dolarlık hibe ve kredi verecek. Program için 30 bin küçük şirket seçilecek. Bu şirketlerin Facebook'u aktif olarak kullanıp kullanmadığına bakılmayacak.