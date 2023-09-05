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        Haberler Gündem Facebook ücretli mi olacak ve fiyatı ne kadar olacak? Facebook ve Instagram için paralı abonelik iddiası

        Facebook ücretli mi olacak? Facebook ve Instagram için ücretli abonelik iddiası

        Dünyaca ünlü sosyal medya platformları Facebook ve Instagram ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Tüm dünya genelinde toplam 2,5 milyara yakın kullanıcısı bulunan uygulamalar ile ilgili; Facebook ve Instagram ücretli mi olacak iddialarına ilişkin ayrıntıları derledik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 17:44 Güncelleme: 05.09.2023 - 17:44
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        Sosyal medya, Facebook ve Instagram ile ilgili "ücretli olacakları" iddiaları ile çalkalanıyor. Tüm dünyanın yanı sıra ülkemizde de milyonlarca kullanıcıları olan sosyal medya platformları akıbetine ilişkin ABD gazetesi New York Times, önemli bir haber yayınladı. İşte, detaylar...

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        FACEBOOK VE INSTAGRAM ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

        New York Times'ın haberine göre, reklamsız abonelik seçeneği yalnızca Avrupa Birliği'nde (AB) mevcut olacak. Meta’nın bu hamlesinin ise bölgedeki düzenleyici incelemelere ve gizlilik endişelerine bir yanıt olması bekleniyor. Meta'nın planları hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, Facebook ve Instagram abonelikleri için ödeme yapan kullanıcıların uygulamalarda herhangi bir reklam görmeyeceğini belirtiyor.

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        Meta'nın AB'de Facebook ve Instagram'ın ücretsiz versiyonlarını reklamlarla birlikte sunmaya devam edeceği belirtildi. Uygulamaların ücretli versiyonlarının ne kadara mal olacağı ya da şirketin bunları ne zaman piyasaya süreceği belli değil.

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        Bu hamle, Meta gibi teknoloji şirketlerinin özellikle Avrupa'daki yeni düzenlemelere uymak için ürünlerini nasıl yeniden tasarlamaları gerektiğini ortaya koyuyor. AB'nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve Dijital Piyasalar Yasası gibi yasalar, şirketlerin kişisel verileri reklam için nasıl kullanacağını sıkı bir şekilde düzenliyor.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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