Haberler Gündem Facebook ücretli mi olacak? Facebook ve Instagram için ücretli abonelik iddiası

Facebook ücretli mi olacak? Facebook ve Instagram için ücretli abonelik iddiası Dünyaca ünlü sosyal medya platformları Facebook ve Instagram ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Tüm dünya genelinde toplam 2,5 milyara yakın kullanıcısı bulunan uygulamalar ile ilgili; Facebook ve Instagram ücretli mi olacak iddialarına ilişkin ayrıntıları derledik. İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 05.09.2023 - 16:14 Güncelleme: 05.09.2023 - 16:14 facebook

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Sosyal medya, Facebook ve Instagram ile ilgili "ücretli olacakları" iddiaları ile çalkalanıyor. Tüm dünyanın yanı sıra ülkemizde de milyonlarca kullanıcıları olan sosyal medya platformları akıbetine ilişkin ABD gazetesi New York Times, önemli bir haber yayınladı. İşte, detaylar...

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FACEBOOK VE INSTAGRAM ÜCRETLİ Mİ OLACAK? New York Times'ın haberine göre, reklamsız abonelik seçeneği yalnızca Avrupa Birliği'nde (AB) mevcut olacak. Meta’nın bu hamlesinin ise bölgedeki düzenleyici incelemelere ve gizlilik endişelerine bir yanıt olması bekleniyor. Meta'nın planları hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, Facebook ve Instagram abonelikleri için ödeme yapan kullanıcıların uygulamalarda herhangi bir reklam görmeyeceğini belirtiyor.