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Facebook'un Clubhouse'a rakip bir uygulama üzerinde çalıştığı öne sürüldü

New York Times gazetesi, Facebook'un son günlerin popüler sosyal medya mecrası Clubhouse'un benzeri bir uygulama üzerinde çalıştığını öne sürdü.

BBC TÜRKÇE

New York Times gazetesi, Facebook'un son günlerin popüler sosyal medya mecrası Clubhouse'un benzeri bir uygulama üzerinde çalıştığını öne sürdü.

İnsanların odalar kurarak konuşmalarını sağlayan, sese dayalı uygulama Clubhouse, son günlerin tüm dünyada en hızlı yayılan sosyal medya mecrası oldu.

New York Times gazetesine göre Facebook'un üst düzey yöneticileri çalışanlarından, şirket içinde adı 'Fireside' olarak bilinen Clubhouse benzeri bir uygulama geliştirmelerini istedi.

Geçtiğimiz günlerde Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg de Clubhouse'da bir tartışmaya katılmıştı.

Gazeteye konuşan kişiler uygulamanın daha ilk günlerinde olduğunu, o yüzden isminin değişebileceğini söyledi.

Facebook sözcüsü gazeteye yaptığı açıklamada, ses ve video teknolojileri üzerinde uzun yıllardır çalıştıklarını ve yeni yollar keşfetmeye çalıştıklarını söyledi.

Clubhouse ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Yeni uygulamaları büyümeden satın alıyor

Facebook'un daha önce ortaya çıkan yeni teknolojileri ve popüler uygulamaları ya satın aldığı ya da benzerini ürettiği biliniyor.

Facebook, Instagram, WhatsApp gibi uygulamaların yanı sıra sanal gerçeklik şirketi Oculus'u henüz daha küçük bir şirket iken satın almıştı.

Instagram, 2016 yılında Snapchat'in özelliklerini kopyalayarak hikaye bölümünü eklemişti.

Geçen yıl ise TikTok benzeri Reels özelliğini uygulamaya soktu.

Facebook'un yeni ürün deneme ekibi, podcast, seyahat, müzik uygulamaları üzerinde çalışıyor.

Geçen yıl Paul Davison ve Rohan Seth tarafından kurulan Clubhouse ise henüz test safhasında olsa da hızla yayılıyor.

Şimdilik sadece iOS işletim sistemi olan cihazlarda ve davetiye sistemi ile çalışan Clubhouse, farklı konuları tartışma ortamı yarattığı için Çin'de yasaklandı bile.

Financial Times'a göre uygulama 1 milyar dolar değerlemeye ulaştı.

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