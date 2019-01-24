ABD merkezli sosyal medya kuruluşları Instagram ve Facebook, Trump'ın kararının ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hesabındaki onay ibaresini (mavi tik) kaldırdı.

Maduro'nun Facebook sayfasında 771 bin 268 kişi, Instagram sayfasında 500 bin takipçisi bulunuyor.

Trump, Twitter hesabından, "Venezuela vatandaşları, gayri meşru Maduro rejiminin elinde çok uzun süre acı çekti. Bugün, Venezula Ulusal Meclisi Başkanı Juan Guaido'yu Venezuela´nın geçici başkanı olarak resmen tanıdım." açıklamasında bulunmuş, Nicolas Maduro da ülkesinin ABD ile ilişkisini kestiğini duyurarak, ülkesindeki Amerikalı diplomatlara da ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verdiğini söylemişti.

Türkiye'den destek mesajları verilen Maduro için Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak 'Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız' dedi." ifadesini kullandı ve mesajının sonunda "#WeAreMADURO" etiketine de yer verdi.