Sosyal ağ Facebook, bir süredir test ettiği ve Facebook gruplarındaki insanların hep birlikte gerçek zamanlı olarak video izlemelerine olanak sağlayan özelliği "Watch Party"i tüm dünyada başlattığını duyurdu. Bu özellikle artık Facebook'ta bir Watch Party başlatıldığında katılımcılar canlı ya da önceden kaydedilmiş bir videoyu izlerken aynı zamanda yeni bağlantılar kurabilecek, sohbet başlatabilecek, birbirleriyle iletişim de kurabilecek.

Watch Party’i test etme aşamasında bu özelliği kullanan gruplardan oldukça olumlu geribildirimler aldığını açıklayan Facebook, bu özelliğin büyüklü küçüklü birçok grubun liderleri tarafından yemek yapma ya da zanaatkarlık gibi hobilerle ilgili soru-cevap videoları düzenlemek, bir videonun sahne arkası görüntülerini paylaşmak, ev tadilatı, dekorasyon veya makyajla ilgili ipucu ve tüyolar paylaşmak, bir egzersiz tekniği ya da müzikal beceri gibi yeni bir şey öğrenmek ve Watch Party’e katılmaları için özel konuklar çağırmak gibi farklı şekillerde kullanıldığını duyurdu.

Bunun yanı sıra sosyal ağdan yapılan açıklamada, testlerin Watch Party’nin etkileşimi artırmak isteyen küçük topluluklar için de yararlı olabileceği ifade edildi.

27-29 TEMMUZ'DA ÖZEL ETKİNLİK DÜZENLEYECEK

Watch Party’nin birbirine fiziksel olarak uzak olan yakın arkadaşlar arasında bir köprü görevi görme, ailece ya da arkadaşlarla keyifli vakit geçirme gibi imkanlar sunduğunu belirten Facebook, yaptığı testlerle ilgili topluluklardan aldığı geribildirimlerin ışığında, bugün iki yeni özellik duyurdu:

Watch Party’i başlatan kişinin devam eden bir Watch Party’e videolar ekleyerek partiyi devam ettirecek başka kişiler atamasını sağlayan Co-hosting özelliği

Watch Party’e katılan kişilere Watch Party’i başlatan kişiye eklemesi için videolar önerme imkanı sunan Crowdsourcing özelliği.

Facebook, Watch Party’nin küresel çapta duyurulmasını kutlamak için 27 – 29 Temmuz 2018 tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından Facebook gruplarının topluluklarıyla bağlantı kuracakları Watch Party Haftasonu’nu düzenliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ