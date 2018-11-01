SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
BBC TÜRKÇE
TEKNOLOJİ
Haberler > TEKNOLOJİ

Facebook’un sinyalini verdiği değişiklikler ne anlama geliyor?

Facebook, insanların artık WhatsApp, Messenger gibi özel sohbet programları üzerinden daha fazla iletişim kurmaya başladığı görüşünde. Buna göre, bu dev platform da yeni değişikliklerin yolda olduğunun sinyalini veriyor. Peki bunlar ne anlama geliyor?

01.11.2018 - 10:22 | Güncelleme:

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi olan Facebook'ta herhangi bir değişiklik yapıldığı zaman bunun hem kullanıcıları hem de bu platformu kullanan şirketler için büyük sonuçları olabiliyor.

Şimdi Mark Zuckerberg, Facebook'un dev boyutlara ulaşan kullanıcılarının bu platformu kullanma biçimleriyle ilgili büyük bir değişimin yolda olduğunun sinyallerini verdi.

Birçok kullanıcı için arkadaşlarının, üye oldukları grupların ya da takip ettikleri sayfaların gönderilerini gördükleri Haber Kaynağı, Facebook demek.

Ancak şirketin olağanüstü olmasa da oldukça sağlam görünen üçüncü çeyrek sonuçlarıyla ilgili yapılan telekonferansta Zuckerberg, "İnsanların birbirleriyle iletişim kurma biçimlerinin özel mesajlaşma ve Hikayeler kısmına doğru kaydığını görüyoruz. Başkalarına açık paylaşım yapmak her zaman çok önemli olacak ancak insanlar giderek özel paylaşımlarda da bulunmak istiyor" dedi.

Bu sözlerin biraz izah edilmesi gerekiyor.

Aslında söylemek istediği şey, insanların artık yeni doğan bebeklerinin fotoğraflarını veya üç kafalı doğan köpekle ilgili haberi herkese açık olan Haber Akışı üzerinden değil, Messenger ya da WhatsApp üzerinden başka kişilere veya gruplara gönderdiği ya da yeni getirilen Hikayeler özelliğini kullandığı.

Snapchat'in bir benzeri olan moveStories, yalnızca 24 saat boyunca yayında kalacak şekilde video ve fotoğraf paylaşılmasına olanak tanıyor.

Başta WhatsApp olmak üzere tüm bu servisleri çekici kılanın mahremiyet olduğu çok açık. Stories özelliğinde de paylaşımların geçici olmasını seviyorlar.

Zuckerberg, "İnsanlar, kalıcı olmayan biçimlerde paylaşım yapmak istiyor ve bizim de bu yeni eğilimi tamamen kucakladığımızdan emin olmak istiyorum" dedi.

Bir diğer büyüme alanı da video. Artık ayrı bir sekmeye tıkladığında kullanıcılar Haber Akışı'ndan ayrılıp, izleyebilecekleri videoları gösteren bir menüye ulaşıyor.

Zuckerberg, Haber Kaynağı'nda videolara yer verilmesinin "bazı sosyal etkileşimlerin yerine geçiyor ve insanların deneyimin değerini azalttığını söylediğini" ancak daha kaliteli bir deneyim sağlamak adına ayrı bir bölüme aldıklarını belirtti.

Bununla birlikte, Facebook'un bu önemli ürününün ağırlığını azaltmaya yönelik atılan bu adım bazı önemli riskleri de beraberinde getiriyor.

İlk olarak, gerek Hikayeler özelliği gerekse de video sekmesi, beklendiği kadar hızlı bir şekilde kullanılmaya başlanmadı.

Gündeme gelen bir diğer soru da bunlardan nasıl para kazanılacağı.

Her ne kadar Facebook bunu kendi Instagram ürünü için başarmış olsa da Hikayeler gibi formatlara reklam yerleştirmek çok zor.

Daha da zor olan Messenger ve WhatsApp'ı birer gelir kaynağına dönüştürmek.

Kullanıcılar, bu platformları özel alanlar olarak görüyor ve yaklaşan bir doğumla ilgili sohbetin bebek kıyafetleri reklamıyla rahatsız edilmesi Facebook'a olan güveni daha da sarsabilir. WhatsApp'ın nasıl bir gelir kaynağına dönüştürülebileceği konusunun, kurucularının şirketten ayrılmasının arkasında yatan neden olduğu düşünülüyor.

Mark Zuckerberg, geçiş döneminde bazı sıkıntılar yaşanabileceğini kabul ediyor ancak uzun vade konusunda kendinden emin görünüyor.

Zuckerberg, "Bu dönemde, ürünlerimizin mobile geçiş döneminde olduğu gibi gelir büyüme hızımız daha yavaş olabilir" dedi.

Mobile geçiş sürecinin şirketin gelirleri üzerinde çok büyük bir tehdit oluşturması bekleniyordu ancak korkulan olmadı.

Ancak, Facebook'un başta videolar olmak üzere yaptığı değişiklikleri kaşlarını çatarak, yakından izleyenler de var.

Birkaç yıl önce medya kuruluşları, izlemek için tıklayan kullanıcı sayısının çok yüksek olduğunu gösteren verilerin ortaya çıkmasının ardından Facebook platformuna gönderdikleri videoları artırmak için bu alana eleman ve kaynak kaldırmak gibi bir dizi adım attı.

Ancak, önceliği videoya veren bu anlayış, artık bir yanılsamanın üzerine kurulmuş gibi görünüyor. Facebook, kendisini video izleme verilerini bilinçli bir şekilde şişirmekle suçlayan reklamverenlerle bir yargı savaşının içinden geçiyor.

Medya kuruluşlarının da kullanıcı sayısının artmamasının ardından işe aldıkları elemanları çıkardıkları görülüyor.

Facebook, bu yıl içerisinde medya içeriklerinin Haber Kaynağı'nda daha az görüleceğini ve arkadaşların paylaşımlarına öncelik verileceğini açıkladı.

Şimdi ise birçok kesimden çok sayıda kuruluş, bu sosyal medya devinin milyonlarca müşteriye mesajlarını ulaştırma konusunda gerçekten de en iyi platformu sunup sunmadığını sorguluyor.

  • WhatsApp Brezilya seçimlerinde nasıl suistimal edildi?
  • Google, Facebook'a rakip olarak kurduğu Google+'ı kapatıyor
  • Kurucuları istifa eden Instagram'a ne olacak?
  • Instagram'ın kurucuları 'Facebook ile anlaşmazlıklar yüzünden' istifa ediyor
  • Facebook: ABD'deki Kongre ara seçimleri öncesi sahte hesap ve sayfaları kapattık

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ BBC TÜRKÇE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DÜNYA YAŞAM EKONOMİ
İklim Değişikliği: 'Okyanus ve denizler sanıldığından çok daha hızlı ısınıyor'
İklim Değişikliği: 'Okyanus ve denizler sanıldığından çok daha hızlı ısınıyor'
Çok zayıf veya çok kilolu olmak 'ömrünüzü dört yıl kısaltabilir'
Çok zayıf veya çok kilolu olmak 'ömrünüzü dört yıl kısaltabilir'
Çinli firma Royole dünyanın ilk ekranı katlanabilen akıllı telefonunu tanıttı
Çinli firma Royole dünyanın ilk ekranı katlanabilen akıllı telefonunu tanıttı
Cemal Kaşıkçı cinayeti: Washington Post'a konuşan Türk yetkili cesedin asitte eritilmiş olabileceği olasılığı üzerinde durulduğunu söyledi
Cemal Kaşıkçı cinayeti: Washington Post'a konuşan Türk yetkili cesedin asitte eritilmiş olabileceği olasılığı üzerinde durulduğunu söyledi
Kanser hastası köpeklerinin son arzularını gerçekleştiren çift
Kanser hastası köpeklerinin son arzularını gerçekleştiren çift
ABD'den Birleşmiş Milletler'deki eşcinsel çalışanların hayat arkadaşlarına sınır dışı tehdidi
ABD'den Birleşmiş Milletler'deki eşcinsel çalışanların hayat arkadaşlarına sınır dışı tehdidi
Apple'ın sürücüsüz aracı ilk kez kaza yaptı
Apple'ın sürücüsüz aracı ilk kez kaza yaptı
Tatil valizi hazırlamanın püf noktaları
Tatil valizi hazırlamanın püf noktaları
Berat Albayrak altı alanda vergi indirimi açıkladı
Berat Albayrak altı alanda vergi indirimi açıkladı
Berat Albayrak: Enflasyonla güçlü mücadele programı açıklayacağız
Berat Albayrak: Enflasyonla güçlü mücadele programı açıklayacağız
Erdoğan'dan McKinsey açıklaması: Fikri danışmanlık alınmayacak, biz bize yeteriz
Erdoğan'dan McKinsey açıklaması: Fikri danışmanlık alınmayacak, biz bize yeteriz
Türkiye'de bankacılık sektörünü hangi riskler bekliyor?
Türkiye'de bankacılık sektörünü hangi riskler bekliyor?
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X