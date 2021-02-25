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HaberlerGündem3. SayfaFACİA! Son dakika: Aile faciası! İçerisinde 4'ü çocuk 6 kişi vardı
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Sakarya'da aile faciası! Bu hale geldi, içerisinde anne-baba ile 4 çocuğu vardı

Sakarya'da meydana gelen korkunç kazada, otomobil paramparça oldu. Kontrolden çıkıp ağaca çarpan otomobilde bulunan anne anne ve baba hayatını kaybetti, yaşları 3 ila 13 arasındaki 4 çocuğu yaralandı

FACİA! Son dakika: Aile faciası! İçerisinde 4'ü çocuk 6 kişi vardı
Aile faciası! İçerisinde 4'ü çocuk 6 kişi vardı
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AA

Sakarya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu anne ve baba öldü, 4 çocuğu yaralandı.

AA'nın haberine göre, Adapazarı-Karasu yolu Güneşler mevkisinde Umut Karaduman (29) yönetimindeki 41 GP 535 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Karaduman kaza yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Karaduman'ın eşi Nesrin (37) ve çocukları E. (13),M. (8),M. (7) ve M. Karaduman (3) çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan anne Nesrin Karaduman hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü.

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