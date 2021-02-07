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Hindistan'da buzul düşünce nehir taştı: En az 100 ölü!

Hindistan’ın kuzeyinde yer alan Himalayalar’dan buzul parçasının düşmesi nehrin taşmasına yol açtı. Yetkililer, en az 100 kişinin ölmesinden endişe ediyor.

FACİA! Son dakika: Hindistan'da buzul düşünce nehir taştı: En az 100 ölü! - Haberler
Hindistan'da buzul faciası: En az 100 ölü!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakand eyaletinde Himalayalar'dan kopan buzul parçası, Chamoli bölgesindeki Dhauliganga Nehri'ne düştü.

Uttarakhand eyalet yönetimi, nehirde su seviyesinin yükselmesi sonucu meydana gelen ani selde yaklaşık 100-150 kişinin ölmüş olabileceğini açıkladı.

Nehrin çevresindeki köylerde büyük hasar meydana gelirken, bölgede tahliye emri verildiği öğrenildi. Bölgedeki hidroelektrik santralinde çalışan işçilerin de kayıp olduğu belirtildi.

HİNT ORDUSU TEYAKKUZA GEÇTİ

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait 3 helikopter kurtarma operasyonlarına destek vermek için bölgeye sevk edildi. Ordu, gereksinime göre daha fazla helikopter gönderilebileceğini açıkladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Uttarakhand'daki talihsiz durumu takip ediyoruz. Halkımız oradaki herkesin güvenliği için dua ediyor. Üst düzey yetkililerle sürekli iletişim halindeyiz" dedi.

Uttarakhand Eyalet Başbakanı Trivendra Singh Rawat da yaptığı açıklamada, “Chamoli bölgesinden bir felaket bildirildi. Bölge idaresi, polis ve afet yönetimi yönlendirildi. Hükümet gerekli tüm adımları atıyor" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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