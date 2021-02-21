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HaberlerGündem3. SayfaFACİA! Son dakika: Minik Ferit'in kahreden sonu!
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Evin bahçesinde oynayan minik Ferit'in kahreden sonu!

Muğla'nın Milas ilçesinde, 3 yaşındaki Ferit Bıçak, evin bahçesinde oyun onadığı sırada foseptik çukuruna düştü. Ailenin ihbarıyla olay yerine gelen ekiplerin yoğun uğraşlarıyla çukurdan çıkarılan minim Ferit, kaldırdığı hastanede hayatını kaybetti

FACİA! Son dakika: Minik Ferit'in kahreden sonu!
Minik Ferit'in kahreden sonu!
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DHA

Muğla'nın Milas ilçesinde, evin bahçesinde oyun onadığı sırada foseptik çukuruna düşen 3 yaşındaki Ferit Bıçak, kaldırdığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Akkovanlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir maden ocağında çalışan evli ve 3 çocuk babası Nahil ve Nida Bıçak çiftinin en küçük oğlu Ferit, evin bahçesinde oynadığı sırada, foseptik çukuruna düştü. Ailenin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu çukurdan çıkarılarak talihsiz küçük Ferit, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük Ferit, Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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