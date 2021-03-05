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HaberlerGündem3. SayfaFACİA OLAY! Son dakika: Tuzla'daki yangından acı haber! İşçilerin cansız bedenine ulaşıldı
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Tuzla'daki yangından acı haber! İşçilerin cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul Tuzla'da et üretim fabrikasındaki yangından acı haber geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonunda kontrol altına alınan yangında, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Tuzla Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada paketleme bölümünde çalışan Fatih Durmuş ve temizlik görevlisi olarak çalışan Ali Tomak'ın hayatlarını kaybettikleri belirtildi

FACİA OLAY! Son dakika: Tuzla'daki yangından acı haber! İşçilerin cansız bedenine ulaşıldı
DHA

İstanbul'un Tuzla ilçesinde et üretim fabrikasındaki yangının söndürülmesinin ardından 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yangında, paketleme bölümünde çalışan Fatih Durmuş ve temizlik görevlisi olarak çalışan Ali Tomak'ın hayatlarını kaybetti.

Tuzla, Tepeören Mahallesi Eski Ankara asfaltı üzerinde bulunan özel bir firmaya ait et üretim tesisinde saat 02.30'da yangın çıktı. Alevleri fark eden işçiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine Tuzla ve olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içerideki amonyak dolu tankları patlama ihtimaline karşı itfaiye araçları ile fabrika dışına çıkardı.

1 YARALI HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İtfaiye ekipleri, gerekli tedbirleri aldıktan sonra amonyak tanklarının bulunduğu kısımda etkili olduğu öğrenilen yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yoğun dumandan etkilenen bir kişiyi tesisin içerisinden çıkardı. Yaralı ambulansla hastaneye sevk edilirken, bazı çalışanlar ağladı.

133 İŞÇİ TAHLİYE EDİLDİ

Tesiste yaşanabilecek herhangi bir patlama ihtimaline karşı AFAD ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. Tesiste çalışan 135 işçiden 133'ü tahliye edilirken, yaklaşık 6 saatte söndürülen yangında, paketleme bölümünde çalışan Fatih Durmuş ve temizlik görevlisi olarak çalışan Ali Tomak hayatını kaybetti.

Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de tesisin çevresinde ölçümlerde bulundu.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Tuzla Kaymakamlığı'ndan yangınla ilgili yapılan açıklamada, "05.03.2021 günü saat 02:00 sıralarında İlçemiz Tepeören mahallesi Eski Ankara Asfaltı caddesi adresinde bulunan Maret Et Fabrikasında çıkan yangın üzerine, ivedilikle yangına müdahale edilmiş gece vardiyasında çalışan 135 kişiden 133'ünün güvenli bir şekilde tahliyesi sağlanmış, maalesef saat 05:30'da paketleme bölümünde çalışmakta olan Fatih DURMUŞ ve saat 08:40'da temizlik görevlisi olarak çalışan Ali TOMAK isimli vatandaşlarımızın cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Konu ile ilgili adli ve idari soruşturmalar sürmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum" denildi.

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